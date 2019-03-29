WHO拒發邀函扯兩岸 陳時中：喪失人權健康捍衛者角色

2019-03-29 16:43

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部長陳時中隨蔡英文總統出訪，昨天回國，今天主持衛福部記者會後，針對再度因中國打壓、導致世界衛生組織（WHO）以「兩岸不和解」為由，不發世界衛生大會（WHA）的邀請函給台灣，他表示，很意外他們有這樣的回應，世衛已經失去世界人權健康捍衛者的角色。

陳時中說，其實他有感覺到世界衛生組織應該是受到中國打壓、而很直接地將這壓力表達出來，「但我們仍積極準備，已有許多友邦表達對台灣的大力支持」。

陳時中說，很多人問他，沒有參加世界衛生大會，或前一陣子的流感疫苗株選株會議，真的有那麼嚴重嗎？他都會回答，這會喪失經驗交流機會，就像考試前只讀考古題、知道了答案，卻因為沒有和老師討論，知識無法深化。

陳時中也分享和總統出訪太平洋3個邦交國的經驗，他說，3個國家都和我國醫院有合作關係，例如新光醫院在帛琉、雙和醫院在馬紹爾群島等，協助當地做好醫療扎根和服務。

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