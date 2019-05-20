柯P、王世堅對嗆「垃圾」、「俗辣」 高嘉瑜竟也牽扯被罵！

2019-05-20 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市市長柯文哲今赴議會專案報告雙子星案，被議員王世堅大罵，「虛耗一千天不作為」，就連關麥克風時也疾呼柯文哲「俗辣」，柯文哲也在質詢結束後，冷不防冒出一句「垃圾」，兩人隔空對罵卻意外將另外一位議員高嘉瑜也拖下水。

王世堅今天質詢時針對雙子星案指出，柯文哲虛耗一千天毫不作為，天方夜譚也才一千零一夜，痛批柯文哲「你比天方夜譚還離譜」；柯文哲日前曾砲打中央，指控投審會不敢決定雙子星是否為中資、只為公文會辦其他單位是「千百會」，王世堅認為，柯文哲只怪罪中央，柯文哲欲解釋前三年是在處理法律糾紛；王世堅馬上痛罵「胡說八道」，指出柯上任前兩個月，高等行政法院已判決。

王世堅在質詢時間結束後，仍舊不斷批評柯文哲「俗辣」，柯文哲也脫口說出「垃圾」。不過，今天晚間議員高嘉瑜分享相關新聞時卻發現，新聞畫面意外將會議主席請高嘉瑜上台質詢的一段話，和柯、王兩人互罵垃圾、俗辣的聲音剪接在一起，讓高嘉瑜

苦笑「為何我聽到高嘉瑜俗辣、高嘉瑜垃圾」。

高嘉瑜將片段新聞分享至臉書無辜表示，自己躺著也中槍，他自己在現場都沒聽到，引來網友回應，「膽敢冒犯我大港湖女神」、「阿北不會罵妳別想太多」、「可惡!! 居然罵我們的港湖女神」、「只能說剪接師太強了」。

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