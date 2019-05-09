酸王世堅精神分裂？柯文哲：我就很喜歡嘲笑別人

2019-05-09 00:13

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲8日接受三立《54新觀點》專訪，談到柯黑大魔王台北市議員王世堅，柯文哲雖不以為意稱「他罵我，那沒辦法」，接著卻又指，總人口裡面，有千分之四是精神分裂。面對主持人黃倩萍追問意指王世堅精神分裂嗎？柯一度舉孔子為例打啞謎，但最後仍坦言「我就很喜歡嘲笑別人」，他知道這是他的缺點。

柯文哲和王世堅在2015年因晴光市場遮雨棚案種下交惡心結，過去4年多來多次在不同議題上隔空互嗆，柯還曾因王自稱「獸性問政」，酸王世堅「他終於承認自己是禽獸，太好了」，王也回酸柯「禽獸不如」。

柯文哲昨晚接受電視專訪講到王世堅，他直言，總人口裡面，有千分之四是精神分裂，也沒辦法。

主持人黃倩萍追問言下之意是指王世堅精神分裂嗎？柯則說，「我意思是說在社會裡面，就是有那種極端分子，就是比較極端的常態分布，他這樣你也沒辦法。」

柯接著還舉孔子為例，指有人問孔子，「每個人都說你是好人，你是不是好人？」孔子回說「不是，那是鄉愿，好人說你是好人、壞人說你是壞人，那才是壞人」。

聽到這，主持人笑問：「你不是說不惡言相向？結果現在好像在講人家壞話？」柯也跟著嘴角失守回應：「我就很喜歡嘲笑別人，這是我的缺點，我知道，就嘲笑一下別人。」

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