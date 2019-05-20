忍受3年謾罵 蔡英文：唱衰台灣的人，你們不會得逞！

2019-05-20 11:09

經濟鎖中國 美中貿易戰台灣憑什麼生存？

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日在總統府舉行「三年有成，台灣進步關鍵字」記者會，對於國民黨批評執政成績差，總統除以具體施政成效反駁外，更抨擊若不是她扭轉過去的錯誤，如果還延續國民黨執政時把經濟鎖在中國，如今美中貿易戰下，台灣憑什麼生存？總統坦言，她承受很大的壓力，為了年金改革，忍受了3年的謾罵，但換來30年不會破產，「我也要告訴3年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞！」

總統今日在副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊等陪同下召開記者會說明執政3年的感想，由於今天全台雨勢大，總統也請國人注意交通安全，行政團隊並會做好必要準備。

談及施政，總統並以離岸風電、稅改跟年改為例，她表示，政府不炒短線，做長遠規劃，重要政策要3年才會開花結果，在這之前執政者必須忍受孤獨，這三年來她經常承受壓力，第4年就是收穫的開始。

對於國民黨批評執政成績，總統也再度提及年金改革，強調2016年與前總統馬英九交接時，馬也提到年改的推行，總統認為，如果國民黨當時就開始進行年改，改革事實上就可以更為溫和，她雖然因為年改遭到謾罵，但也因為年金財務安全後，有更多的資源可以用來照顧年輕人。

蔡總統並說，為了年金改革，她忍受了3年謾罵，但換來年金30年不會破產；當初很多人罵的前瞻基礎建設計畫，但現在很多人在收割成果，基礎建設陸續完成，也創造可觀的內需，支撐台灣經濟成長，特別是美中貿易戰下，內需會支撐台灣穩定成長。

總統說，「我要告訴3年來感到失望的朋友，只要多一點地耐心，你就會看見，我們做的事情比你想像得多很多。我也要告訴3年來不斷唱衰台灣的人，你們不會得逞。」

總統強調，有些人說得罪人的事情，等第二任再做作或乾脆不做，但她是第一任就做。尤其國民黨留下很多問題需要處理，例如以中國經濟為主軸的作法，若不是她扭轉過去的錯誤，如果還延續國民黨執政時把經濟鎖在中國，如今美中貿易戰下，台灣憑什麼生存？

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