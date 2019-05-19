蔡英文民調勝韓國瑜6.3％ 他振奮：台灣人終於醒了！

2019-05-19 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕台灣民意基金會今（19日）舉行「民進黨重返執政三周年」記者會，並公布最新民調，在2020總統大選方面，總統蔡英文支持度大幅提升，超越高雄市長韓國瑜6.3%。對此，桃園市議員王浩宇振奮指出，「台灣人終於醒了！」

民調題目為：「如果蔡英文代表民進黨，韓國瑜代表國民黨，參選2020總統。在兩人當中，您會傾向支持誰？」結果顯示，有47.1%支持蔡，40.8%支持韓，9.7%尚難決定，2.4%不知道、拒答，意即蔡英文領先韓國瑜達到6.3的百分點。台灣民意基金會董事長游盈隆強調，這無疑是一個驚人的發展。

游盈隆也提到，蔡英文在過去約1個月的支持度提升6.5個百分點，而韓國瑜在同一期間卻下跌7.1個百分點，「韓從原本領先8.3個百分點，現在反而被蔡超前6個百分點」。

對此，王浩宇在臉書表示，韓國瑜整天用念力發大財，台灣人又不是笨蛋？他認為這民調有2個指標，分別是「小英大翻轉，KO韓國瑜」、韓國瑜的選票，漸漸流失到郭台銘、王金平、朱立倫身上。他振奮地說，「呼，好險，台灣人終於醒了！」

本次訪問期間為2019年5月13至14日，以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

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