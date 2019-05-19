國民黨高雄6選區立委初選 蔡金晏等3人拼高低

2019-05-19 14:23

〔記者黃建華／高雄報導〕國民黨立委黨內初選，第三選區與第六選區將在26日到28日晚上6點到10點進行電話民調，預定29日公布民調結果。其中，第三選區現任不分區立委黃昭順，面對前立委張顯耀等3人挑戰，身陷苦戰。而第六選區則是蔡金晏、黃紹庭、陳美雅等3名現任市議員競逐，誰能勝出？備受矚目。

第六選區（鼓山區、鹽 埕區、前金區、新興區、苓雅區61個里），登記角逐的現任市議員蔡金晏、陳美雅、黃紹庭，都是形象、學歷不錯的「政二代」。

因選區調整，蔡金晏、陳美雅在北高雄旗津、鼓山、鹽埕區有主場優勢，黃紹庭的主場則在南高雄苓雅、前金、新興區。

為衝刺勝出，蔡金晏連日來勤跑基層，並到對手主場的武廟市場等人多地方拜票，爭取選民支持。陳、黃除了拜票外，也頻上談話性節目強化曝光度。

誰最後能代表國民黨披掛上陣對抗第六選區的民進黨強棒立委趙天麟，尚待觀察。

至於第三選區（楠梓區、左營區），現任不分區立委黃昭順，面對張顯耀（前立委）捲土重來，以及現任市議員陳麗珍及學界出身的孫健萍挑戰，並不輕鬆。

黃昭順連日在第四台有線電視強打廣告，並以和善心菜販陳樹菊的合照，強化個人形象，可見一班。

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