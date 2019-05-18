被稱「喬王」 王金平正名為「橋王」這樣說…

2019-05-18 19:49

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市金平之友會今天在彰化市向陽社區活動中心成立，前立法院長王金平聽到民眾高呼「總統好」眉開眼笑，他致詞時說，大家冠了個「喬王」封號給他，他接受，但所謂的「喬」是橋樑的「橋」，當政府和人民間的橋樑是好事，並非喬利益。

王金平致詞時說，大家都說王金平是「喬王」，「喬王」就是「喬王」，妯娌起口角要喬，兄弟互相不滿要喬，東西不正也要喬正，兩岸關係更要喬，好比鄉鎮市調解委員就是要把事情喬平，不然川普和金正恩、川普和習近平關係不好時也要喬。

王金平說，協調就是喬、是好事，卻被說歪想成喬利益，「哪有什麼利益可喬？」他若真的能喬利益，在阿扁和馬總統時代，早就被挖出來修理了。他強調，「喬」是橋樑的「橋」，民代做政府和人民間的橋樑，意義深遠，因為要做橋要任人差遣，承擔很大的壓力。王金平以自己歷練拜託鄉親支持他選總統。

會前，媒體問王金平，高雄市長韓國瑜上節目對選不選總統， 已用「Yes, I do」表明參選意願，王金平對此笑而不答，也認為在國民黨初選辦法和時間點都已確定的時機點宣布，這個時候還不會太晚。

媒體又問，立法院昨天表決通過同婚專法，王金平未列席，反倒去參加直播訪問，對此，王金平解釋說，事前同婚、反同婚兩方面都有來找過他，他已把個人意見都告訴對方，立法院表決之前，他已經知道院會如何處理同婚專法，他才沒去參加，因為柯建銘總召告訴他，民進黨會提出行政院版修正案，且會照修正案通過，就算他去了大概也是一樣。

媒體再問，若未通過7月的國民黨初選，會用無黨籍參選到底嗎？王金平以現階段盡力衝刺為重點，希望初選順利過關。

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