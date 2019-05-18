談黨內初選 賴清德：5月底前要完成初選工作

2019-05-18 14:50

［記者林宜樟／嘉義報導］參與民進黨總統黨內初選的前行政院長賴清德，今天到嘉義縣朴子市參訪，他認為民進黨初選當務之急是確定時程，5月底前要完成初選工作，因此中執會應該要在5月22日確定民進黨中央提出的初選期程。

民進黨總統初選持續進行中，由前行政院長賴清德對上蔡英文總統。賴清德昨晚發臉書指出，唯有依黨中央規劃於5月底完成初選，才有民調方式考慮納入一定比例手機的空間。

賴清德今天到訪嘉義再次強調，若初選期程遙遙無期，基層焦慮，對民進黨總統和立委選舉都會帶來重大影響；他認為，民進黨初選辦法都已公告，「我不贊成初選邊進行邊改選舉辦法」，但如果有其他合理要求，是可以討論，「但千萬不可以，以不答應初選期程作為要求改變選舉辦法的條件，這樣社會不會接受」。

賴清德說，如果初選持續再延，對民進黨大選不利，民進黨是民主又進步，基層是因為民主理念才支持，如果初選為了個人勝敗完全不尊重已經公告的初選辦法，基層不會接受，社會也不會支持，最終傷害的是民進黨明年的總統選舉。

他也說，很希望期程儘速確定，辦法既然已經公告，就應該照辦法執行，自己會持續一步一腳印走入基層聽取民眾意見，報告競選總統的理念和治國藍圖，有信心得到初選勝利，有把握在明年總統大選打贏國民黨的候選人，贏得勝利，確保台灣安全，維護台灣民主自由人權的生活方式，推動台灣經濟轉型，讓國人安居樂業。

相關影音

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法