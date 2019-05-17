國民黨團轟同婚立法被霸凌 吳志揚：蔡總統自以為女皇帝

2019-05-17 16:53

〔記者陳昀／台北報導〕立法院院會今天三讀通過同婚專法，立法院國民黨團也立刻召開記者會，痛斥立法過程太粗糙，3年來沒有任何社會溝通，立法非但不是紛擾的句點，反而是爭議的起點；黨團書記長吳志揚怒轟：「最可惡的是蔡英文總統，妳以為自己是女皇帝？民進黨在國會用多數霸凌少數，但代表的不是社會多數！」

經民進黨團「微調」過的行政院版同婚專法下午3點30分左右完成三讀，國民黨團也立刻在議場門口召開記者會，包括黨團總召江啟臣、書記長吳志揚，以及立委賴士葆、沈智慧、徐志榮、孔文吉、童惠珍、曾銘宗、廖國棟等人一字排開，舉著「765萬新民意、尊重公投決議」牌子。

江啟臣表示，這是一個非常嚴肅的法案，投下反對票並不是反對專法，也不是反對人權，而是無法接受立法程序，過去行政部門浪費3年，沒有任何社會溝通，大法官釋憲後依然怠惰，直到公投案通過，後續社會對立與成本已付出很大代價，才在2個月前倉促、草率提出政院版，且過程反覆、遮掩，甚至到今天早上還在微調文字，可見還沒達成社會共識，在野黨卻被逼著表決，「這是我們願意的嗎？」

「我們希望立法是紛擾的句點，不是爭議的起點！」江啟臣表示，三讀敲槌好像很爽、很得意，但真的解決爭議了嗎？都有共識了嗎？請執政黨立委捫心自問，做了哪些具體有效的溝通？如果有效，為什麼不能光明正大，為什麼要逕付二讀、一天內協商過水，大家不想看到下一個一例一休，過去民進黨以多數暴力的立法，哪一項沒有製造紛擾對立？

江啟臣痛斥，蘇揆昨天對黨籍立委發言施壓，把同婚專法提升成政黨對決，國民黨雖有立場，卻強調這是價值選擇，沒有祭出任何黨紀，尊重大家選擇。

吳志揚痛斥，立法過程令人失望，民進黨過去透過多數暴力強行通過多項法案，造成民怨，更可惡的是蔡總統，是不是以為自己是女皇帝？用各種勢力強迫黨籍立委，既然不是藍綠問題，為什麼不容許民進黨立委就自己的價值表態？

吳志揚表示，一位追求社會和諧的總統、政黨，應該在「司法院釋字第748號解釋施行法」、公投民意結果找出共同點、協調點，溝通出大家都能接受的法律，現在在國會用多數霸凌少數，但在國會外，難道真的代表多數？呼籲蔡總統以蒼生為念、以國家和諧為念，也許民進黨自認為自己的價值很進步，但也應該尊重多數人民。

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