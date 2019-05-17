總價逾14億！五角大廈再釋3筆對台軍售合約

2019-05-17 01:13

〔即時新聞／綜合報導〕美國五角大廈本月9日、14日公布3筆包含台灣在內的軍事合約，合約金額分別為2270萬5832美元、1602萬6683美元、755萬9067美元，合計超過新台幣14億元，內容均是有關軍事技術支持服務的「時間及材料」合約。

五角大廈指出，阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）的「IronMountain Solutions」公司，透過網路得標價值2270萬5832美元（約台幣7億792萬185元）的「時間及材料」合約，要對阿富汗、巴林、阿拉伯聯合大公國、突尼西亞、泰國、台灣、瑞典、埃及、約旦、拉脫維亞、墨西哥、沙烏地阿拉伯和斯洛伐克進行技術服務支援，預計完成日期為2020年5月8日。

五角大廈表示，阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）的「Quantitech」公司，透過網路得標價值1602萬6683美元（約台幣4億9963萬1605元）的「時間及材料」合約，要給阿富汗、巴林、阿拉伯聯合大公國，突尼西亞、泰國、台灣、瑞典、埃及、約旦、拉脫維亞、墨西哥和斯洛伐克進行支援服務，預計完成日期為2020年5月8日。

五角大廈提到，阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）的「Integration Innovation」公司，獲得755萬9067美元（約台幣2億3565萬3802元）的外國軍售合約，針對埃及、希臘、英國、阿拉伯聯合大公國、印度、印尼、以色列、日本、科威特、荷蘭、卡達、沙烏地阿拉伯進行技術支援，預計完成日期為2020年5月13日。

據悉，「時間及材料合約」（time-and-materials）意為單位價格已定，但較難預估全部成本而簽訂的合約，優點是能迅速建立合約內容，但缺點在於未知全部成本，須定期監督進度，因此小成本專案或是短期、緊急、工作範疇不完全，或是有追加人員的可能性時，較適用此類合約。

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