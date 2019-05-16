早上悲傷下午更悲傷 黃捷「性平監督」案遭國民黨否決

2019-05-16 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕由7名高雄市藍綠兩黨議員提案的「訂定性平教育管理自治條例」案，因刪除了國中小同志教育，遭持有異議的時代力量議員黃捷等人擋下。雙方火藥味濃厚，黃捷參與在內的「議會組成性平教育監督小組」的提案，也遭國民黨團以優勢人力否決。今早才淚灑「滿天星婦女團體聯盟性平小組記者會」現場的黃捷，晚間在臉書上發文表示，早上已經夠悲傷了，「下午看到我們的議會竟是用這樣兒戲的態度在審議提案，更讓人悲傷。」

由於近期同志與性平議題成為社會焦點，高雄市議會國民黨團今祭出甲級動員，民進黨團也有不少議員出席。時代力量市議員黃捷以及民進黨市議員高閔琳，對「訂定性別平等教育管理自治條例」要排除國中小同志教育，持有異議。2人批評該案逾越了「性平教育法」，發言一度指向提案議員未做好功課、資訊不足等，並引起資深議員批評，雙方陷入僵局。後因國民黨議員曾俊傑主張擱置提案，議事得以繼續進行。而黃捷有連署的「議會成立性別平等教育專案監督小組」，也因正反意見協調不下，遭國民黨以30票對5票否決。

高雄市議會議長許崑源表示，議員提案只是送請市府研究辦理，長久以來沒有議員反對其他議員提案的情形，否則「你退我的案，我也退你的案」會沒完沒了。

黃捷今晚在臉書上以「報復心態」形容國民黨團否決「議會組成性平教育監督小組」一案，她表示，「之所以說國民黨報復，是因為我針對其他議員的提案『有意見』。」

黃捷表示，當時她向「訂定性平教育管理自治條例」一案的提案人要求討論，卻遭國民黨議員斥責：「過去沒有針對議員提案討論的慣例，議員提的案子要彼此尊重，都應該要讓它過」；「議員怎麼可以質詢議員！」；「建請案本來市府就不一定會執行，不要再反對了！」，或有議員前來告訴她，「市府都沒在執行議員建請案的啦！」

「議員提案違反中央法令也可以通過，不是高雄市議會的笑話嗎？」黃捷發文指出，「再者，議員的職責既然是監督市府，而我們提案請市府辦理，結果議員們不積極追蹤進度、要求市府進步，反而在替市府解套、替市府說話？那何必提案、議會又何必審議呢？」黃捷直言，這不過是演給選民看的「一場假監督、假認真的戲罷了。」

黃捷表示，「早上參加滿天星婦女團體聯盟性平小組記者會已經淚灑現場、夠悲傷了，下午看到我們的議會竟是用這樣兒戲的態度在審議提案，更讓人悲傷。」

此外，「訂定性平自治條例」中刪除同志教育一案雖遭擱置，但黃捷表示，另一案「防止不當教材進入校園」案卻通過了，而其中的「不當教材」指的是「同志教材」。

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