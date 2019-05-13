《星期專訪》「白眼女神」翻掉「韓神」表象！ 黃捷︰韓國瑜對市政完全狀況外

2019-05-13

記者王榮祥、黃佳琳、張忠義／專訪

一個無奈的「翻白眼」，掀起政壇波瀾。時代力量高雄市議員黃捷五月三日就自由經濟貿易區議題質詢高雄市長韓國瑜，結果韓國瑜答詢時宛如跳針的唱盤不斷重複「總目標是發大財」；搞得黃捷很傻眼，無奈地仰天翻了一個白眼，這段過程的影音在網路瘋傳，而黃捷戳破「韓神」的表象，也一夕爆紅，被網友封為「新一代女戰神」、「白眼女神」。

黃捷接受本報專訪時指出，韓國瑜是最傳統的政客，口號喊得比別人兇，做事卻比別人少，而且完全狀況外，根本不知現在市政在幹嘛。韓擅長聲東擊西、轉移焦點，但自經區影響之大，對高雄各個產業都可能造成衝擊，但韓都迴避問題，就想蒙混過去。高市府目前有關自經區政策的成熟程度，比愛情摩天輪還慘；還不成熟的政策，徒有名稱，就像「小孩的胚胎都還沒種下去」，就講成可以發大財了，這才是她最擔心的。

問：妳當時質詢韓國瑜時仰天翻白眼，是不是想傳達什麼情緒？

答：老實說，當時根本沒有意識到自己有翻白眼，那個表情就是當下自然的反應，實在是覺得非常受不了，因為我們的市長居然連自己的政見都答不出來，還一直跳針，讓人很生氣，他對市民的承諾竟然是這樣。

自經區政策成熟度 比愛情摩天輪還慘

問：國民黨立委批評妳對自經區沒做homework（功課），高市副市長葉匡時提自經區時，還搬出歐洲企業「聯合利華（立頓茶葉）」為例， 解釋「自經區」的好處。

答：沒做homework的人是他們，葉匡時說的自經區內容，和藍營中央完全是兩碼事，國民黨立委的版本是有開放農產品的，韓國瑜又說不要開放（中國）農產品，到底是要用哪一個版本？

再說，台灣的高品質茶產業需要的並非自經區，而是要打造世界頂尖的品牌，需要的是拉高單價，而非為了降低成本，讓中國劣等茶葉混充在內。

葉匡時的概念過時，自經區只會變成幫中國貨「洗產地」，他們沒有推出一套完整辦法，目前政策成熟程度，比愛情摩天輪還慘；還不成熟的政策，徒有名稱，就像「小孩的胚胎都還沒種下去」，就講成可以發大財了，這才是我最擔心的。

問：對於韓國瑜說的自經區，妳覺得有何疑慮？

答：重點在它會不會對高雄的產業造成衝擊，舉醫療產業為例，若讓全世界的醫生都可以來到這個自經區，那台灣歷經嚴謹訓練、艱難考上執照的醫生怎麼辦？至於高等教育來，若讓外國大學可輕易進駐自經區，不須符合大學法的嚴格規定，就可以有營利行為，則台灣高教產業的教授、學生該怎麼辦？這對我國的衝擊非常大。

發大財掛嘴邊 太過相信中國市場

問：對韓國瑜近幾個月施政，妳有何看法？

答：韓國瑜把「高雄發大財」掛在嘴邊，卻太過相信中國市場，中國對我們的政治讓利難道就是最快的發大財方式？須知，如今中國經濟正在衰退，讓利的背後只是想要台灣在政治上做出妥協！

韓國瑜目前尚未讓全部局處做完業務報告，他只是憑空想像，完全狀況外，根本不知現在市政在幹嘛。

口號喊得比別人兇 做得比別人少

問：韓國瑜最近在議會的表現也引熱議，這部分妳怎麼看？

答：韓國瑜答詢時態度很差，很不尊重議員，他擅長聲東擊西、轉移焦點，刻意回答不同的東西（與題目無關），以為大家會被他唬弄過去。自經區影響之大，對高雄各個產業都可能造成衝擊，但他都迴避問題，答詢時只強調「發大財」、「愛台灣的心沒有比你少」，就想蒙混過去。第一次定期大會，他也是能混就混，和過去當立委能混就混一樣，但我們仍會緊扣著關心的議題追問。

問：如何解讀韓國瑜的風格？他的問題究竟出在哪裡？

答：他是滿傳統的政客，選舉時候標榜清流形象，喊無色覺醒、超脫藍綠，其實他就是最傳統的政客，口號喊得比別人兇，做事卻比別人少；以前政治明星，例如陳水扁、馬英九等，背後尚有一套論述，有具體的政策可拿出來辯論，但韓國瑜「空空的，什麼都沒有」。

其實韓應該沒有想到自己會選上，所以最初是硬著頭皮出來選，所以他真的很不了解高雄，從選前辯論，到上任後每次答詢，看得出他對高雄完全沒有心，不但無心、沒做功課，也不想去做，現在又想著總統大位了。

問：韓國瑜聲明說：只有台灣能改變，才能真正改變高雄。他若選總統，妳如何看？

答：如果他去選總統，就是對高雄市民不負責任，過去的政見如何兌現？高雄市根本還沒發大財，他就落跑了。

誰說一定要到中央，才能照顧高雄？我覺得不合理，那他要不要乾脆就變成宇宙領導人才，豈不是能照顧更多人？

不容蒙混答詢 再交鋒仍問自經區

問：五月十五日總質詢，妳將二度與韓國瑜交鋒，妳會如何出招？

答：我會繼續問自經區，另外，我也很關注青年議題，會問青年局相關議題，尤其新的青年局長林鼎超，他的背景是國民黨權貴的幕僚（連勝文前特助），我在他身上看不到帶領年輕人的希望，韓國瑜當初打著「一瓶礦泉水，一碗魯肉飯」、「素人參選」的口號，結果背後還是老國民黨，還用國民黨那些權貴，大家更不能接受。

問：韓粉覺得妳對韓國瑜不夠「愛與包容」？

答：我覺得我們才是最具備愛與包容的，關於韓粉批評與指教，我不會和他們對槓。倒是市長，不在議場好好回答質詢，卻開直播反指議員刁難，我們議員質詢，都是為高雄好，才是真正的愛與包容。說實在的，我們並沒有要罷免他，只是透過質詢督促他進步，希望高雄更好。

問：若干韓粉的激烈言行引發社會很大爭議，卻被指是假韓粉，妳覺得呢？

答：沒有所謂假韓粉，這沒有什麼好討論的，以韓國瑜的定義，只要去辱罵別人的就是假韓粉，因為他覺得是在扯他後腿，可以這樣切割自己的支持者嗎？

至於韓粉留言，我有空就儘量回；但如不理性，完全不針對我的內容討論，那就沒必要回應。

問：「打破砂鍋問到底」是妳的習慣？會不會被說愛跟人吵？

答：我不喜歡跟人家吵架，但是會一直追問，關於自經區，我只是想了解問題的癥結，追根究柢，我的個性就是這樣。

思辨很重要，可能是大學讀社會學所接受的訓練，我常常在「自己詰問自己」的狀態下思考問題。

問：妳已被封為新一代女戰神、白眼女神，妳自己怎麼看？

答：覺得滿有「娛樂效果」的，如果因為這個白眼，促使外界關注到真正的議題（自經區），未嘗不是好事，我希望不要一直圍繞在所謂的女神與外表作討論，若能探究更深層次的問題，相信會更好。

我明白網路時代起得快、跌得可能也快，所以爆紅的事，我以平常心看待，最重要的是步步為營，做自己該做的事，而質詢自經區就是我該做的事啊。

問：妳一戰成名後，外界也好奇妳的感情世界，打算透露一點嗎？

答：無可奉告。

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