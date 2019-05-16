羅曼蒂克的「親美友中」可能嗎？ 吳崢：先回答如何「友中」

2019-05-16 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日表示，國家元首最重要的職責在於「避戰」，並批評總統蔡英文「親美抗中」的戰略路線錯誤。昨（15）日台北市政府副發言人柯昱安，在政論節目上以「等邊三角形」闡述美中台三邊關係。相較於以往的「警察強盜說」或「扁鑽說」，時代力量前發言人吳崢對此表達正面肯定，他指出由此看來柯文哲的「親美友中」在戰略三角分析中應屬「羅曼蒂克型」。吳崢質疑台灣在當前環境下，要如何「坐享齊人之福」而不被視為「背骨仔」，面對打壓台灣的中國又要如何「友中」。

據本報今日報導，柯昱安在《年代向錢看》中表示，柯文哲沒有否認美中貿易戰對抗的局勢，而所謂的「避戰」是指，為台灣求取一個最大的生存空間。柯昱安以「等邊三角形」闡述美中台三邊關係時表示，「美中對抗之下，生存線往內壓的時候，台灣是不是還需要把生存線往內縮，導致生存的空間愈來愈小。」

吳崢今下午在臉書上發文表示，相較於柯文哲過往的發言往往「缺乏完整論述也不精確」，自己則是「非常正面」看待柯昱安的談話內容。吳崢指出，柯昱安在節目上畫的三角形，是唸政治的人一定會學到的美中台「戰略三角」分析圖型，也是用以分析兩岸關係的經典路徑。吳崢表示，經過柯昱安的發言，「我們至少得知柯是用這個角度在看待美中台關係。」

吳崢分析指出，柯文哲「親美友中」的戰略思考，可能是希望美中台關係應該往「羅曼蒂克型」發展。對此吳崢表示，「台灣坐在『樞紐』的位置，這是所有情境中最好的一種，坐享齊人之福，兩邊都搶著要，可以說是一個很有野心的構想。」

但是「你要怎麼讓兩邊都有求於你，而且同時對兩邊示好，而他們也都接受你在跟另一邊搞曖昧？」吳崢指出，要發展為「羅曼蒂克型」的難度「特別高」，而且「自古以來，背骨仔是最被人痛恨的。」先撇開「要怎麼跟美國交代」，吳崢表示，日前美國戰略暨國際研究中心（CSIS）亞洲資深顧問葛來儀（Bonnie Glaser）就曾對柯文哲的「友中」細節抱持疑問，「究竟是『兩岸和平條約』、『九二共識』，還是『兩岸一家親』？」

吳崢直言，面對一個「不讓台灣參與WHO導致SARS疫情慘重」的國家，一個「連非洲豬瘟的防疫都不願意釋出資訊與合作」的國家，「你要怎麼友中？你準備拿什麼交換？」他表示，「面對中國這麼直接『和平統一、一國兩岸』的政治主張，你要怎麼友中？如果沒有蔡英文在前面擋了，你真的覺得中國會一直滿足於『兩岸一家親』這樣模糊的說法嗎？」

吳崢呼籲柯文哲，應拿出他在市政上喜歡說的「專業問題、專業解決。就事論事、實事求是」的態度，「負責任地把他的國際主張具體講清楚。」

另外，吳崢表示，美中台關係若以戰略三角的觀點分析，目前應屬「結婚型」。他分析指出，目前美台互為夥伴，而中國在孤雛的一端，相較於當年美國為聯中抗蘇與台灣斷交，「已經算是非常好的情境。」

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