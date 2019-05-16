宜蘭空氣品質符合環署標準 議員質疑與實況不符

2019-05-16 17:06

［記者林敬倫／宜蘭報導］根據環保署的資料，宜蘭自2016年到2018年3年，細懸浮微粒（PM2.5）日平均值及年平均值，均在標準值內；但縣議員謝燦輝今在單位質詢時質疑，宜蘭PM2.5監測站只有2座，監測數值不但不準，與實際情況更不符，盼能增加測站；環保局回應，數值是平均值，個別區域難免會與平均數值產生落差。

依環保署目前公告空氣污染防制法施行細則修正草案推估防制區劃分及計算空品標準，全國各縣市共分1、2、3級細懸浮微粒防制區，宜蘭現屬於第3級防制區，代表空氣品質並不及格。

依規定，空氣品質要合格，PM2.53年年平均值要低於15μg/m3，3年日平均值要低於35μg/m3；根據統計，宜蘭自2016年到2018年PM2.53年年平均值為11.8μg/m3，3年日平均值為30.3μg/m3，均符合標準，可望提升至空氣品質合格的2級防制區。

不過，謝燦輝質疑，全縣僅在宜蘭市與冬山鄉有共2座的PM2.5監測站，監測出來的數據顯示就算合格，也讓人質疑，與實際狀況也嚴重不符，以冬山鄉為例，公所屋頂隔1、2兩天就會積一層白灰，也常有農民向他抱怨，因為空汙，下雨後髒東西流入土壤裡，導致農作物染病，很多都會枯死，造成農業損失。

謝燦輝說，監測站真的太少，環保局應該想辦法增設，如此才回有更準確的數據，他也建議，環保局應該加強對工廠的輔導，減少污染排放，讓民眾真正的感受到，空氣有變好。

環保局長周錫福回應，因為監測站監測出的數據，是平均數值，個別區域難免會出現與數值結果不符的落差，由於監測站都是環保署設置，且有設置規範，環保局不能隨意設置，除非環保署同意，否則短期內難以增加測站。

周錫福指出，至於監測結果不符民眾期待，環保局已積極向工廠業者協商，希望在技術與資金許可下，能超越法規標準，降低汙染物的排放濃度，讓民眾對空氣變好有感。

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