賴清德批總統高雄上班是假議題 韓國瑜：觀念一轉全都轉

2019-05-14 16:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕前行政院長賴清德今天指出，總統在高雄上班是假議題、不會發生，因為明年總統大選，韓國瑜不可能贏得了他」。對此，韓國瑜說，尊重賴清德前院長發言，這個議題是真是假、全部在觀念，觀念一轉，全部都會轉。

韓國瑜說，請大家再仔細思考南北失衡、或者重北輕南，這個議題吵了幾十年，南部人覺得很委屈，沒有被重視，可是總統上班如果是活動以高雄為主，真的重要事可以到台北去，那台北跟高雄雙子城整個大發、大衝刺的話，南台灣的生命力會出來。

他質問，總統來這裡（高雄）上班，怎麼會是不可能的事情？這就是一個觀念，那你說有沒有辦公室啊？有沒有衛浴設備啊？那都太low的問題、技術性問題。

韓國瑜認為，重點是政治人物可以重新思考，這不是遷都、遷都茲事體大，這是總統上班地點轉換，所以如果說未來雙首長，行政院長在台北、總統在高雄上班，這不是非常好的安排，只是大家一下子沒辦法接受的觀念。

韓國瑜指出，其實他早就看出來，南北的確發展不平衡，也許這樣的方式，可以讓台灣整個北部跟南部的生命力，同時噴發出來。

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賴清德：韓國瑜不可能贏我 總統高雄上班是假議題

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