韓國瑜想遷都高雄？ 律師打臉：沒發大財恐要破財

2019-05-14 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜13日接受專訪鬆口表態，若被國民黨徵召願參選、若選上總統會留在高雄上班，引發外界熱議。對此，律師林智群指出，若韓國瑜真的想要遷都，可能會搞出一個300、400億美金的錢坑，「沒辦法發大財就算了，恐怕是要破財的！」

韓國瑜接受《天下雜誌》專訪提到，若國民黨中央真的徵召他參加黨內初選，他會點頭，但他也認為，就算自己參加初選，恐怕也不一定會贏。若他當選會留在高雄上班，讓行政院長在台北上班，「南北就開始平衡」。

對此，林智群在臉書表示，遷都這種議題台灣幾年前也討論過，但都不了了之，原因有好幾個，第一，茲事體大，行政機關南遷，機關用地難尋；第二，總統一個人下去當然方便，但相關維安工作（包括飛彈系統）都要重新安排；第三，十幾萬公務員本來住台北，在台北工作，養兒育女，已經在台北落地生根，要他們搬到南部根本不可能。

「最重要的問題是，錢從哪裡來？」林智群指出，最近有在談遷都的，是韓國跟印尼，韓國主要是因為首爾離前線太近，印尼是因為原本首都雅加達可能被海水淹沒，從來不是「總統想住哪裡」這種事情決定的。

林智群指出，印尼遷都估計要花330億美金，韓國估計要花400億美金，都是大數字，「如果韓總覺得高雄市3000億（100億美金）負債已經使高雄又老又窮，那怎麼會在100億美金的坑沒解決前，再來搞一個300、400億美金更大的錢坑呢？」

他認為，固然有夢最美、希望相隨，但是國家施政，是不能用「想當然爾」的態度處理，國家資源有限，如果領導人頭腦不清楚，「沒辦法發大財就算了，恐怕是要破財的！」

韓國瑜今天說明，南部高雄、台南、屏東一直希望南北平衡，假設他選總統、真的選上了，他在高雄上班就好了，他會推動雙首長制，但不是遷都。

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