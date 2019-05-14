中媒指「習五條」帶動「登陸潮」 韓國瑜被當樣板宣傳

2019-05-14 14:30

〔記者鍾麗華／綜合報導〕中國媒體《北京日報》微信公眾號「識政」14日以「島內政治人士『登陸潮』來襲」為題刊文指出，韓國瑜、宋楚瑜、王金平和洪秀柱等政治人物陸續赴中參訪，並將這些歸於中共總書記習近平1月2日發表對台「習五條」後兩岸關係的「積極變化」。

文章梳理的「登陸潮」，首先是高雄市長韓國瑜3月22日率團到香港、澳門、深圳、廈門等地參訪，文中並強調韓國瑜多次公開支持「九二共識」，可謂「滿載而歸」。親民黨主席宋楚瑜4月15日率團展開粵港澳之行。文中引述宋楚瑜接受《新華社》記者採訪時表示，親民黨堅持兩岸一中。

前立法院長王金平6日首次正式訪問中國，展開祭祖尋根之旅。王金平與劉結一會面時說，「台獨是假議題」，根本行不通，並稱，「九二共識」曾為兩岸關係的和平穩定奠定了堅實基礎。前國民黨主席洪秀柱正在中國訪問，洪秀柱表示堅持「九二共識」，堅決反對台獨。

文章說，近期台灣一些政治人士紛紛到中國參訪，這反映出兩岸關係對台灣發展的影響不斷擴大。並將這些例子看作是對「習五條」的回應，表示「島內各黨派、各界別人士來大陸參訪的意願越來越高，追求務實合作的主動性也越來越強」。

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