陽醫2期擴建計畫 蘇貞昌允30億經費中央負擔

2019-05-14 12:38

［記者林敬倫／宜蘭報導］備受宜蘭鄉親關注的國立陽明大學附設醫院2期擴建計畫，行政院長蘇貞昌今來到陽醫院區視察，他致詞時指出，他是來送紅包的，他承諾醫院30億元擴建經費，全部由中央負擔，但也要求縣政府、醫院等相關單位配合，要能做出效率，讓醫院能盡速動工。

蘇貞昌認為，土地有了、錢也有了，但陽醫二期擴建計畫5年後才能發包動工，10年後才能完工，這實在不通，這種工程很多事情可以分頭並行，他已經責成政務委員吳澤成就宜蘭縣相關事務予以協調，希望工程能盡速發包動工。

蘇貞昌表示，如果工程要盡速發包，縣府也要配合，工程的相關執照都由縣政府管轄，要快要慢縣府一句話就好，他送紅包之餘，也要求縣政府，加快行政流程，快慢在首長的決心，與團隊的效率，既然二期要做，就快點做，否則就乾脆不要做，宜蘭如果做不出效率，這筆錢其他縣市也在等。

蘇貞昌表示，他答應核定計畫與撥款，但工程快慢，也要看地方願不願意配合，如果地方不配合，效率做不出來，大家就拉倒，他就是這樣子做事情，希望相關單位，中央地方大家一起配合，建設不分藍綠，只講效率，大家一起衝衝衝，讓宜蘭盡快有好的醫療資源。

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