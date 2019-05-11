蘇貞昌感性憶亡母 盼自己「讓她開心與驕傲」

2019-05-11 23:05

〔記者李欣芳／台北報導〕明天就是母親節，行政院長蘇貞昌今晚在臉書感性懷念他在天上的媽媽蘇江清蓮，他說，現在媽媽不在了，沒有機會再向她撒嬌，但希望在天上的媽媽眼裡，「我會一直是個讓她開心與驕傲的孩子」。

蘇貞昌臉書全文如下：

國小畢業考初中的那天，上午考完二節可以回家吃飯，下午還要再考一節，眼見時間快到了，媽媽卻找不到我。著急之下，最後竟然是在後院的龍眼樹上，發現了正氣定神閒摘龍眼吃的我，那時，在樹下的媽媽眼裡，我真是個大膽調皮的孩子。

姊姊生第一胎那年，我正在台北唸大學，媽媽從屏東託運了一籠30隻自己養的雞上來要幫姊姊坐月子，自己則搭平快夜車從屏東北上，清晨我到台北車站接媽媽，先帶她去喝豆漿，那天很冷，我特別請老闆在熱豆漿中加了一顆生雞蛋幫媽媽暖身，這件事媽媽講了一輩子，覺得我是個細心的孩子。

1981年，我回到屏東第一次選省議員，媽媽是在地的國小老師，每天晚上就騎著一輛菜籃族摩托車載著我，挨家挨戶拜訪學區家長，認真推銷自己的兒子。在那國民黨一黨獨大的戒嚴時代，這樣去挑戰威權體制，站在街頭上演說的我，在媽媽的眼裡，是個勇敢的孩子。

爸爸過世後，我將媽媽接到台北一起住，我當台北縣長時，在各地開辦松年大學，讓老人家有地方能夠培養和精進興趣。有一年，縣府大樓開辦國畫展，我和國畫班學生一一頒獎合照，媽媽就是參展學員之一。拿著我頒給她的獎狀，在媽媽眼中，我是一個認真做事的孩子。

前幾年，趁著媽媽身體還可以，我常利用清晨自己開車載著媽媽到處逛，看山、看海，一下子陽明山，一下子烏來，一下子福隆，一路上，我聽著媽媽高興地說個不停。有一回我幫媽媽洗腳時，媽媽說：「你小時候尚搞怪、糟蹋我最多，所以現在也要顧媽媽最多。」在媽媽滿足的眼中，我是個愛撒嬌的孩子。

現在媽媽不在了，我沒有機會再向她撒嬌，但希望在天上的媽媽眼裡，我會一直是個讓她開心與驕傲的孩子。

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