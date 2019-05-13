洪秀柱見汪洋呼應唱和 陸委會批：形塑「共議統一」樣板

2019-05-13 21:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕前國民黨主席洪秀柱今天會見中共中央政治局常委、中國全國政協主席汪洋，唱和「民主協商、終極統一」。陸委會今天指出，中共近來密集邀請我政治人物呼應「習五條」，是形塑「共議統一樣板」，台灣人民反對中共欺騙分化的統戰手法。

洪秀柱率領約70人團赴中國訪問，今天上午出席與「海峽兩岸關係研究中心」合辦的「兩岸關係與中華民族復興」座談會，國台辦主任劉結一和海協會長張志軍均出席與會。雙方會後並宣稱達成六項共同倡議，內容包括堅持九二共識、反對台獨與促進兩岸青年交流等。

洪秀柱下午並和汪洋會面。汪洋在會談上稱，中國在堅持「九二共識」、反對台獨基礎上，實行形式多樣、內容廣泛的各黨派、團體、人士「民主協商」，過程中積累共識、聚同化異，一步步朝推進統一進程邁進。洪秀柱會後則說「雙方認同統一沒有時間表」。

陸委會今天晚間對相關發展指出，中共近來密集邀請我政治人物赴中國呼應「習五條」，是在形塑兩岸「民主協商、共議統一的樣板」，並為其政治立場背書。

陸委會呼籲，國人應認清中共侵略圖謀，任何交流活動應該維護國家主權尊嚴、遵守我方法令規定，不應對中共錯誤的政治主張心存幻想與逢迎附和，以免損及國家權益且不慎觸法。

對於洪秀柱與中共昨提出的「共同倡議」，陸委會直言，內容均是「習五條」舊調，完全不能代表台灣民意，而是中共當局片面強加台灣的政策宣傳，最終目的就是要推動「一國兩制」。

陸委會強調，近來北京當局不斷操作武力威脅、外交打壓，企圖消滅我國家主權及破壞台灣社會穩定，「台灣民眾絕不接受」。陸委會並重申，依照兩岸條例及相關法律，我國人未經授權不得與中國大陸進行協商簽署協議，更不能損害國家主權與安全。

陸委會批評，中國「一手打、一手拉」的惡質手段，暴露其不願面對中華民國、不願正視台灣民眾反對「一國兩制」的顢頇心態；我政府嚴正警告中共當局自重自制、停止專斷跋扈的作為，切勿再誤判情勢，破壞台海和平與穩定。

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