國安局長未出席委員會 蔡適應：非常遺憾

2019-05-13 20:51

〔記者涂鉅旻／台北報導〕立法院外交及國防委員會今日原表定審查「國家情報工作法部分條文修正草案」及「特種勤務條例部分條文修正草案」等法案，但國安局長彭勝竹出國，請假未獲同意，引發藍綠立委撻伐，立院外委會今日也空轉一天。該委員會召委、民進黨立委蔡適應今日傍晚宣布散會前表示，對於彭無法出席，他感到非常遺憾，由於「情工法」屬重要法案，將擇期排審。

由於彭勝竹未能出席，蔡適應在今日上午9點20分宣布休息，而非散會，所有列席官員、幕僚只能在會議室內等待。國安局今日下午也發布新聞稿說明，局長因重要公務及專案任務等奉核定行程而未能親自出席，皆遵按規定提出請假申請，並指派專責副局長出席，絕無不尊重國會之情事。

蔡適應今日傍晚受訪表示，對於彭勝竹無法出席會議，他感到非常遺憾，這並非國安局首次向外委會請假，外委會至今至少排四到五次專案報告，但國安局稱另有任務盼改期或改考察行程，或由副局長出席，這過程中，沒有一次是局長親自告知，而都是幕僚來請假，不像外交部、國防部、僑委會等單位首長無法出席，其首長都會親自口頭告知。

蔡適應表示，「情工法」現已有行政院版，是相當重要的法令，由於局長沒到，因此將擇期審查，並安排首長來委員會說明、備詢。蔡適應隨後宣布散會。

國安局副局長柯承亨受訪表示，彭勝竹經核定後公出，不在國內，國安局將檢討是否幕僚作業跟委員會召委請假的過程，不夠詳細等，將進行檢討。

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