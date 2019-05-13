韓國瑜答詢狂推局長回答！ 網友神比喻被讚爆

2019-05-13 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前備詢時不斷推給「經發局伏局長」回答，今天（13日）幕僚則特別準備一台20吋超大平板供他使用，但接受民進黨議員林智鴻質詢考題時，仍然把問題推給各局處首長回答，還主動在答詢後喊出「發大財」。對此，網友形容韓國瑜根本是一個「總機市長」。

民進黨高雄市議員林智鴻今在市政總質詢時，準備27題「高雄小學堂」題目要考韓國瑜，如上任至今高雄人口成長、行政區數量、對「鳳山的想像」與交通路網等，但韓除婉拒回答、一律優先委請局處首長答詢，後來更主動表示每次答詢後都會說「發大財」，林智鴻助理事後結算，這段質詢中韓國瑜一共喊了8次「高雄發大財」。

相關新聞被轉貼到PTT後引發網友熱議，有網友就發文表示，大家都知道有時撥電話會有總機，其工作就是幫忙分配，但對裡面要做什麼都不管，原本大家認知的直轄市長，都是有方向且對各局處業務的內容有基本瞭解，所以能上質詢台備詢，「不過韓現在似乎讓自己變成總機 來，請民政局長回答、來，請教育局長回答，好像市長變成總機」。

對於韓國瑜被形容為「總機市長」，網友紛紛大讚「哈哈哈哈神比喻，韓總機，就是你了」、「重新定義市長工作」、「原來韓總的總是總機的總啊」、「形容現在的韓導為總機真的很貼切」、「把市長當成總機做，也是台灣史上頭一遭」、「韓總機XDDDD乾 韓導每週都有新梗 笑死XD」。

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