再評小英「親美抗中」 柯P：不要「草螟仔弄雞公」

2019-05-12 13:53

〔記者陳建志／台中報導〕台北市長柯文哲，日前受訪時指稱，蔡英文總統目前的「親美抗中」路線不是很正確，蔡英文總統今天受訪時表示，「柯P這樣的說法不盡確實，也過度簡化」，認為這是要保衛台灣主權，不過柯P今天上午在台中針對此議題受訪時則說，「親美」是必須的，但對中國沒有必要採取對抗的作法，沒必要「草螟仔弄雞公」。

針對柯P之前評論，「親美抗中」路線不是很正確，蔡英文總統今天受訪時表示，「柯P這樣的說法不盡確實，也過度簡化」，強調「親美抗中」是要保衛台灣的主權、保衛台灣民主自由的生活方式，在兩岸要維持台海和平穩定。

柯P今天上午前往台中大里參訪地方有線電視「台灣數位光訊科技集團」，瞭解「4K語音機上盒」的先進技術後受訪時表示，面對此問題還是要務實，強調台灣和美國、日本價值接近，「親美」還是必須的，也是台灣對外主軸，但是對中國沒有必要採取對抗的作法，並舉閩南語諺語說，沒有必要「草螟仔弄雞公」。

有媒體還問到，2020是否可能「柯蔡配」？柯文哲睜大眼睛一臉驚訝笑說：「不要這樣欺負人家，人家現在是總統」，笑笑沒回答。

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