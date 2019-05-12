台灣民主自由力量大！經濟學人：中共憂中生來台被「洗腦」

2019-05-12 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕台灣的民主自由讓人引以為傲，也是和中國最大的不同之處，英國《經濟學人》近日撰文指出，兩岸民間經濟文化交流越來越頻繁，不少嚮往民主的中生也到台灣求學體驗民主生活，但這也是中共最擔心的地方，擔憂中生來台求學思想改變，文中並點名來台短期進修開直播批評中共獨裁的中國山東現代學院學生李家寶。

《經濟學人》9日撰文指出，雖然中共不斷詆毀台灣民主，宣稱台灣政治就是場喧譁的鬧劇，但台灣的民主改革依然激勵不少中國人。文中點名來自中國山東現代學院、目前就讀嘉南藥理大學中生李家寶，他先前在清大新竹校區開推特直播，公開批評中共獨裁後，收到不少死亡威脅，近日連家人也斷開聯繫，但他強調「當我決定站出來面對中共暴政的時候，我就已經做好了必死的決心」。

報導指出，隨著中國開放學生赴海外留學，來台求學的中生也越來越多，去年在台中生將近3萬人，這數字是10年前的10倍之多。而兩岸都願意開放留學生名額，或許代表雙方都有一定的自信，不會再擔憂菁英份子會被對方「洗腦」改變本身的意識型態。

《經濟學人》指出，但中國對中生來台仍有不少顧忌，所以中國國台辦舉辦行前說明會時，都會再三叮嚀準備來台的學生一定要遵守共產方針，至於熱中台灣獨立運動的學生，則絕對不可能讓他前來台灣就讀。近年最知名的例子，就是2017年，傳出一名錄取成大的中生遭中國拒發來台簽證，理由竟是「成大搞台獨，因此不准去讀」。

《經濟學人》提到，義守大學公共政策與管理學系副教授王嘉州曾做過一項調查，針對200名在台中生，比較他們剛抵台與抵台後4個月，對台灣民主意識形態的喜好程度，研究發現中生對「台灣政權」的認同度在短時間內急速上升，至於對中共政權的認同度，也逐漸往保持中立靠近。

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