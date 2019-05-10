永靖鄉代會爆賄選 又傳一地方大老遭收押

2019-05-10 19:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣永靖鄉代會正副主席選舉，一波未平一波又起！主席林大福與副主席邱平舜涉嫌以每票60萬元賄選，並找來前鄉長黃建彰為白手套，3人皆依遭依違反公職人員選罷法起訴，檢方再查出，落選一方代表詹雅婷搭配民進黨籍魏碩衛競選正副主席，找來地方大老邱姓男子操盤賄選，涉嫌以105萬元賄賂關鍵一票，檢方認為邱男涉嫌違反選罷法聲請羈押獲准，令這場主席之爭再添風雲。

這屆永靖鄉代會正副主席選舉兩派人馬競爭激烈，賄選行情每票60萬起跳，甚至傳出關鍵一票105萬，落選的一方不滿有人拿錢還跑票，憤而向檢方檢舉，因而東窗事發。日前檢方已將主席林大福、副主席邱平舜、代表邱世名、余秉峰、邱柏彰等9人起訴，近日再查出，另一組落選候選人詹、魏配亦涉有賄選情事，由承辦檢察官姚玎霖指揮彰化縣調站、員林分局偵辦。

檢方昨日傳喚相關涉案人到案說明，經查，地方大老邱姓男子為求詹雅婷、魏碩衛當選，涉嫌以每票逾百萬元以上行賄數名代表，並擔任重要操盤手，檢方訊問後認為邱男犯嫌重大，且有串供、串證之虞，有羈押必要，向法院聲請羈押禁見，法院於昨日晚間6時許裁准。

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