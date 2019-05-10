賴清德獲日議員溫暖歡迎 門田隆將：感受到大家對賴桑的期待

2019-05-10 19:07

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕前行政院長賴清德訪日第2天已經與30多位日本國會議員會面，會談內容也是國政層級的外交和貿易問題，與賴清德私交甚篤的日本作家門田隆將表示，看到國會議員歡迎賴桑的盛況，可以感受大家對他的期待很大。

賴清德在餐會後接受媒體訪問時表示，他真的很難得來到日本。希望能和過去的友人一起討論台日如何在現有的基礎下，增進彼此的關係共同面對一些挑戰，很多日本友人，雖然他們的時間不允許，目前的時機也相當敏感，但是他們仍然來跟他見面、提供意見，給他溫暖的歡迎，讓他非常感謝。

賴清德今天上午與包括前外務副大臣中山泰秀、前少子女擔當大臣有村治子等6名參眾議員舉行早餐會，門田也受邀同席。門田曾為了寫二二八受難者湯德章律師的故事旅居台南，因此結識賴清德並成為好友。門田表示，日台混血的湯德章，是連結兩國情誼的象徵，在二二八事件中為了救台南人而犧牲，湯德章遭到處決時高喊「台灣人萬歲」。

門田表示，賴桑在台南市長任內把湯德章逝世日，訂為台南市的正義與勇氣紀念日，讓他很感動，他也希望將湯德章事蹟影像化。

門田還說，今天同席看到賴桑與前少子女擔當大臣有村治子等6名參眾議員和專家，談了很多事，門田說他在一旁聽，對賴桑的知識和見識之高，非常關注。也感受得到國會議員對於賴清德期待之大，能同席在場感覺太好了。

被問到對於賴清德參加民進黨總統初選一事的看法，門田表示，以賴清德的見識，不僅是台灣人，連日本人也都由衷信賴他，希望他務必成為台灣政界的領導人，民進黨黨內的初選我們都會關注，我由衷支持他。

賴清德下午參觀了東京奧運主場館新國立競技場，並密集與多名日本要人見面，據了解包括海部俊樹、森喜朗和野田佳彥在內3名前首相，接著還與日華議員懇談會會長古屋圭司進行會談。

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