要報名者散佈統戰文章 中國把台灣青少年當網軍

2019-05-10 08:24

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國一年一度的大型統戰平台「海峽論壇」6月15日登場，而論壇當中也舉辦「第六屆海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇」，將於6月15至17日在福建廈門海滄區舉辦，論壇邀請40名台灣青少年參加，提供落地接待。不過，論壇卻要報名的台灣青少年把網站的統戰文章，分享到朋友圈、微博、Facebook、Line，利誘台灣青少年當散佈訊息的「網軍」。

由對岸的「中華全國台灣同胞聯誼會」、「北京市台灣同胞聯誼會所舉辦」等單位主辦的「海峽兩岸青少年新媒體高峰論壇」，搶搭北京當局看重的青年與新媒體議題，對台統戰，去年還邀請新黨主席郁慕明開幕致詞。

本次論壇報名至5月15日截止，不過，卻要求報名者，把「坐下來，我們一起聊兩岸鄉村建設」一文傳送到朋友圈、微博、Facebook、Line……，並且集贊，宣稱點贊數量越高，就能從廣大的報名者裡「脫穎而出」。

主辦單位稱，今年論壇的相關有機會體驗炫酷的新媒體技術，體驗VR/AR，近距離觀看AI合成女主播，還可以與機器人一起玩耍；有機會獲得各大知名新媒體平台實習崗位的機會。而16日晚上，還特別準備了一場「台灣少數民族」精彩表演。

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