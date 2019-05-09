「萬安說溜嘴」激怒韓粉 粉專逾40篇舊文被攻陷

2019-05-09 17:48

〔記者黃欣柏／台北報導〕國民黨立委蔣萬安昨（8）日沒注意到立法院會議室麥克風沒關，一句「支持韓國瑜的人都是比較沒理性」引爆眾多韓粉怒火，臉書粉絲專頁也隨即被大量留言灌爆，不但最後一則發文的留言數從100多則暴增到1萬8千多則，甚至近兩個月來逾40篇文章都被網友翻出來留言，怒嗆「憑什麼講韓市長」、「先檢討你自己吧」！

蔣萬安臉書粉專過去發文平均約有100多則留言，但在「沒理性」事件發生後，不但最近一則5月6日的發文在發文第二天1天內湧入1.8萬則留言，5月3日到5月5日間所有文章的留言數也都暴增數倍，其中，大部分是看熱鬧的網友留言，但也有不少韓粉留下批評、質疑言論。

其中，部分韓粉似乎印證了蔣萬安所言，除了昨天傳出有人揚言對蔣萬安兒子不利，也有韓粉氣得逐一將蔣萬安的舊文章翻出來留言批判，最早連今年3月18日的文章都不放過，估計至少有40篇以上的舊文章因本次事件被翻出來「鞭屍」。

在這些留言中，大部分都是要蔣萬安「先檢討你自己吧」，或是質問「憑什麼講韓市長」，另也有網友反嗆蔣萬安「多少你的粉是因為你的外表，多少人能說出個所有（以）然？」

不過批判留言雖多，也有許多自稱韓粉的民眾紛紛在蔣萬安臉書貼文送暖，表示相信蔣萬安一直支持著韓國瑜，也喊話要「假韓粉」不要再藉此攻擊蔣萬安。

蔣萬安臉書粉專最近一篇（5/6）貼文：

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