機場直擊黃安返台 鄉民怒轟：又要回來用健保？

2019-05-09 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕資深藝人黃安因為時常發表親中言論、胡亂舉報他人「台獨」，讓不少台灣人對他相當感冒。今（9）日有鄉民目擊黃安出現在桃園機場，拍照上傳至PTT後忍不住爆粗口：「X，接機遇到黃安怎麼辦」，也引起其他鄉民怒轟「又要回台用健保」？

一名鄉民今日在PTT上以「來接機遇到黃安怎麼辦」為標題PO文，文章一開始就怒噴三字經，表示「X你X勒，我來桃機接我家人，結果遇到黃安這賣國賊」，原PO也接著問，「請問我現在該怎麼辦才好，還是直接把鞋子丟過去就好了」？

對此，網友紛紛表示「趕快丟鞋啊！等什麼！」、「大喊他名字！」、「幫我罵他死共匪」、「你大喊黃安在這 他會跑的跟飛一樣」；對此，也有網友怒轟「又回來爽用健保！」、「每次回來都要用一次健保嗎？」、「他到底多久回來一次 根本時常看到他」；也有網友無奈表示「事實就是，你也不能對他做什麼」、「什麼都不能做」、「應該修法，做出賣國行為的人不能用健保」。

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