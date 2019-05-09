南庄國中收60萬捐款 讓中國酒商高舉「習酒走進寶島」布條

2019-05-09 17:27

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣立南庄國中被踢爆，該校於4月底舉辦捐贈營養午餐儀式暨一日蔬果愛地球活動時，來自中國的營養午餐贊助商竟大喇喇高舉「有情懷的習酒走進寶島臺灣」布條與師生合照，且捐贈支票看板中華民國紀年還被遮掉，家長不滿學校怎能讓酒商入校宣傳，且內容還涉及兩岸政治的敏感字眼。

南庄國中校長詹吉翔解釋，原本獅潭山勸化堂於2016、2017兩年都有捐贈60萬營養午餐助學金，協助未符合縣府補助規定的其他學生。但因廟方近來有工程，必須負擔近60萬貸款，對於無法幫助學生有點過意不去，後來有來自中國的廠商至勸化堂參拜後，表達贊助營養午餐意願。

後來該廠商來台灣參加展覽時順道至南庄國中，原本校方也以為活動相當平常，沒想到活動結束後，中國廠商卻拿出布條希望合影。

詹吉翔說，原本認為布條有商品廣告嫌疑與敏感字眼，認為不合適，曾多次婉拒，但對方表示必須向董事會交代以便核銷，所以最後才在校門口外合影，詹吉翔強調，活動當天校方有升旗，對方也是低頭走過去，沒有丟國家的臉呀。

當時中國廠商拍完照隨即離去，校方也無留存照片，並不清楚照片如何流出引起軒然大波。

另外，在營養午餐捐贈儀式上，拿出的示意支票看板被遮掉中華民國紀年，而是改成西元紀年，詹吉翔解釋，基於對方不提中華人民共和國，基於彼此尊重狀況下才改成西元。

而出現在合影照片中的苗栗縣教育局督學江振榮則說，當時愛地球活動結束後他先前往小解，出來後被校方邀請一起合影，過程中他站在一旁，並不清楚拉起的布條寫著什麼字眼。

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