痛批韓粉「利用民主反民主」 立委怒：嗆殺小孩罪不可赦！

2019-05-09 18:25

〔即時新聞／綜合報導〕「韓粉」在網路社群平台謾罵、侮辱他人的事件屢見不鮮，近日又傳出多起韓粉恐嚇政治人物，威脅危害其家人、小孩的案件。對此，時代力量立委徐永明痛批韓粉利用政治潮流，以暴力言語「出征」各大網路平台，「早就變質為利用民主反民主了」！徐永明也要中央、地方政府「不應再放任下去」。

昨（8）日國民黨立委蔣萬安在與同黨立委閒聊時，忘記關麥克風說溜嘴，表示「支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，儘管事後澄清原意並非如此，但臉書還是遭逾萬則留言灌爆，留下不堪入目的字眼，甚至有網友威脅要對蔣的小孩不利。

對此，徐永明表示，雖然國民黨聲稱有「假韓粉」製造分裂，但是連「嗆殺小孩」這種暗示都出現在網路上時，已成為社會治安隱憂。這不只是韓國瑜聲明制止就好，畢竟韓粉散布全台，警政署必須啟動專案計畫，揪出趁亂喊打喊殺的有心人士。

徐永明指出，台灣是民主國家，不分黨派的政治立場，在言論自由的保障下，當然可以大鳴大放。但「韓粉」們利用這股政治潮流，以暴力言語出征各大網路平台的行為，早就變質為利用民主反民主了。

徐永明怒轟，管他甚麼粉類，恐怖威脅、暴力嗆殺等都是不可饒恕的，甚至有踩到刑法恐嚇罪的紅線，中央地方政府不應再放任下去！

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