挺台參與WHA！ 德國：反對全球衛生議題政治化

2019-05-09 15:28

〔即時新聞／綜合報導〕第72屆世界衛生大會（WHA）將在本月20日舉辦，世界衛生組織在中國施壓下，我國連續3年被拒於門外，引發各國一致聲援，繼美、日、英、澳等主要國家發言挺台後，德國在台協會今也表態，「反對全球衛生議題政治化」。

WHA將於本月20日起於瑞士日內瓦舉行，6日網路報名截止，WHO在中國壓力下連續3年未邀請台灣參加，中國外交部更囂張宣布，為維護「一中原則」，中國決定「不同意台灣地區參與今年的WHA」，還謊稱中國可對台灣參與全球衛生事務做出妥善安排，「根本不存在防疫缺口」，跋扈行徑引發各國不滿。

據《中央社》報導，繼美、日、英、澳等主要國家挺台後，德國在台協會也發表聲明表示，對於台灣未能獲邀參與WHA，感到非常遺憾；德國在台協會表示，在傳染病防治上扮演重要角色，若讓台灣持續成為全球健康地圖上的漏洞，對全球衛生恐造成危害。

德國在台協會強調，「德國強烈反對全球衛生議題政治化」，與其他國家立場一致，支持台灣以觀察員身份參與WHA。

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