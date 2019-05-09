美國「台灣保證法」黃偉哲這麼看法

2019-05-09 14:21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於美國眾議院全票通過「台灣保證法」，台南市長黃偉哲今（9）日受訪表示，雖然是宣示性質，但可以看出美國未來友台戰略方向，不過台灣也不能沾沾自喜，因為走在美中台關係繩索上，傾斜一邊都不是好事，仍要對中國保持一定關係，謹慎應對為宜。

黃偉哲說，美國「台灣保證法」顯示未來戰略是友台方向，而台灣過去一向也是親美，即使過去前總統馬英九主政時期也是「親美友中和日」，親美是擺第1位，未來台美關係會亮綠燈。

黃偉哲認為，台美關係亮綠燈亮多深亮多久，從另一個角度思考，美中台三邊關係都不要偏廢比較好，因為若往一邊傾斜，往往會造成另一邊不安、不穩定，如同人家在走鋼索，我們走的是兩邊鋼索，如果把重量集中放在一邊，另一邊重心傾斜就不好，台灣親美政策繼續延續下，對於中國仍要保持一定關係。

黃偉哲直言，美國總統川普個人特性，或是美國不分民主黨、共和黨，普遍都對中國視為威脅成分較多，在這種情況下，台灣不要變成人家的棋子，當人家美國政策突然改變時，往往蹴不及防，反而不好，雖然這不是地方政府的權責，但會循著黨務系統向中央建言，處理台美中關係仍要行穩致遠，有穩健策略，不要因為現在台美關係一片大好而沾沾自喜，仍要謹慎小心為宜。

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