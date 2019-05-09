韓國瑜「我為什麼像小學生站在這裡？」綠議員諷：委曲了！

2019-05-09 12:42

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市議員康裕成今早在高雄市議會總質詢時，詢問韓國瑜有關橋頭科學園區相關問題，韓國瑜認為康裕成嘲諷他，不斷跳針說：「請經發局長回答我再回答」，並動怒「我為什麼像小學生站在這裡？」讓市議會議員譁然，綠營議員謿諷，「一個要選總統的人站在議會，確實是委曲他了！」

民進黨市議員李柏毅說，總質詢開始今天才第5天，市長的表現態度就這麼不耐煩，這幾天議員們所準備的題目，多是大方向市民所關心的議題，並沒有刻意想考倒市長、刁難市長，而且電視現場直播，市民都可以清楚看在眼裡，他說，站在韓市長的立場「一個要選總統的人，站在市議會，確實是委曲他了！」

議員邱俊憲也說，韓市長可能還搞不清楚市府與議會之間的份際，民主政治行政立法運作，議員質詢監督即問即答天經地義，韓市長到現在都還沒有進入狀況，且看他一天比一天不耐煩，答詢一直閃躲、用話術轉換，只有更讓市民了解他無心市政真實樣貌。

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