雞同鴨講！如何解決廠商土地問題？韓國瑜：設雙語學校

2019-05-09 11:34

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜再度答非所問，議員康裕成詢問他說「橋頭科學園區要怎麼準備土地？」「是哪個局處負責」？韓國瑜又跳針說，準備在橋頭推動雙語學校，遭康裕成批說雞同鴨講，本末倒置，是不了解高雄市的市長

。

高雄市議會今天進行總質詢，市議員高閔琳借用康裕成的質詢時間，指韓國瑜對市政議題沒概念，每次都推給局處長回答，「還以為郭台銘聲稱又回來高雄投資，跟你好來好去」。

高閔琳說，郭台銘回台投資的原因很簡單，因為中美貿易戰開打，鴻海在美國威斯康辛州設廠停擺，威州州長重啟談判，美國對中國關稅提高到25％，鴻海也會擔心。

高閔琳說，台商回台投資，最大關鍵是找不到土地，因此前市長陳菊爭取設立橋頭科學園區，就是要解決產業土地不足。

康裕成接著詢問韓國瑜說，橋頭科學園區除了土地問題，還有缺水缺電，你知道土地怎麼解決？哪個局處負責？還是要問經發局長？

韓國瑜回答說，他很重視橋頭科學園區，還與教育局長溝通，為了讓員工的子女就學方面，準備在橋頭設立雙語學校。

此話一出，立刻引起康裕成回擊說，「設立雙語學校是後段，我是問你土地如何解決？哪個局處負責？」雙方你一言我一語，吵得面紅耳赤，韓國瑜隱約提到是地政局負責。

康裕成批說，韓國瑜的說法是本末倒置，哪個要先做，哪個要後做，不要問東答西，問頭答尾，讓人覺得韓國瑜是個不了解高雄市的市長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/