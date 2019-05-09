潛艦國造邁步走》等了多年 新潛艦最快2024年下水

2019-05-09 10:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕蔡總統今日主持潛艦國造船廠動工典禮，並公佈新潛艦X型尾舵構型的模型，事實上，我國潛艦國造工作等了多年，前總統李登輝曾在1995年1月啟動「光華八號」專案，欲推動國造潛艦工作，但我國「潛艦國造」卻遲至21年後、2016年才取得確切進展。根據軍方規劃，「潛艦國造」首艦最快將在2024年下水，待測評通過後服役。

根據國防部規劃期程，國防部潛艦國造正進行「合約設計」的「細部設計」階段，將陸續確認主、次系統、零組件、武裝設備，並確定造船藍圖與構型，進而在2020年9月完成，待潛艦船廠在明年完工後，如計畫順利，即可啟動造艦工作。

不過，「潛艦國造」能否順利推動，關鍵在於上述關鍵裝備的籌獲，為此，立法院外交及國防委員會將在明年9月再度召開秘密會議，要求軍方列出所有輸出許可等相關文件，供立委檢視。如有必要，該委員會也會隨時安排秘密專案報告，要求軍方說明進度，以達監督之效。

根據軍方規劃，潛艦國造工作如順利，預計在2024年下水，完成測評後，最快在2025年加入海軍作戰序列。

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