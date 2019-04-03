《新聞幕後》潛艦國造 走過風雨

2019-04-03

記者羅添斌／特稿

國防部長嚴德發上週率同海軍司令黃曙光上將向立院提出潛艦國造進度，經委員會朝野立委同意後，潛艦國造合約設計的階段已經完成，正式進入細部設計階段。國防部預估，首艘國造潛艦可於二○二四年下水，並在二○二五年成軍，象徵我國潛艦戰力進入新的時代。

潛艦國造政策看似步步推進，但國人看不到的是，過去三年，國內及國際軍火商與仲介商不斷想要分食這塊大餅，各自用政商力量對台施壓或放出假消息彼此攻擊，也有軍方高層官員執意要等美國潛艦，對潛艦國造政策冷眼相待。

小英展現決心 討教退伍艦長

資深官員表示，潛艦國造政策能夠走到現在，小英總統個人展現的決心，絕對是政策能夠落實的關鍵。在多次軍事會談中，幕僚單位報告推進潛艦國造政策遭逢的困難狀況，是否要持續推進？蔡總統態度十分嚴肅，她反問：所以呢？難道有問題就不去解決嗎？台灣的潛艦難道還要再等個十年、八年嗎？台灣要一直看外國的臉色嗎？

資深官員說，蔡英文在二○一六總統大選前，要求幕僚要找一位真正的潛艦艦長與她面對面交流。在幕僚安排下，一位曾擔任劍龍級潛艦艦長的退伍上校來到辦公室，幕僚特地準備了兩個袖珍潛艦模型，由這位神秘的上校艦長在台海情勢圖上為她解說，我們需要怎麼樣規模的潛艦數量，在台灣周邊的潛艦伏擊區，台灣該如何部署，就可以對共軍潛艦產生嚇阻及牽制結果。

軍火商角力、軍方黑函四散

蔡總統二○一六年上任後，正式宣布台灣「潛艦國造、國艦國造及國機國造」等重大政策，激勵了台灣國防工業廠商士氣，但也引來大批國際軍火仲介前來叩門。熟知潛艦國造的人士透露，曾有日方的軍火商代表主動來接觸，第一回是客套性應對，第二次來台時竟然就索價三億元，說可為台取得潛艦，府方及海軍的政策，潛艦國造是不與軍火仲介打交道，立即予以回絕。

總統打氣 黃曙光熬過風波

軍火仲介及軍方內部勢力則轉向攻擊海軍司令黃曙光，層出不窮的黑函寄到總統府、國防部、多位立委國會辦公室。由於描述的情節真假難分，黃因此遭調查局約談，家人及兄弟姊妹帳戶也遭清查，但黃最後清白過關。蔡總統在這段期間不斷為黃打氣，一位與黃曙光熟悉的友人就曾轉述黃的話說，蔡總統是他看過的歷任總統中最有決心的一位。

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