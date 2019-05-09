柯文哲存款逾2400萬 舉債選舉仍虧200餘萬元

2019-05-09 10:46

〔記者謝君臨／台北報導〕監察院今公布最新一期「廉政專刊」，根據台北市長柯文哲去年底的財產申報資料，存款共2446萬9487元，相較於上次申報多了857萬6126元，基金受益部分為308萬8507元，這部分少了近50萬元；此外，因去年選舉柯的監察院募款帳戶已透支，陸續用自己信貸的帳戶支出使用，讓柯舉債2000萬元。

根據第146期「廉政專刊」，柯文哲最新的財產申報，登記在柯氏夫婦名下的土地共有9筆，較去年多了1筆澎湖馬公段資料，建物部分有6筆，分別在新竹市、台北市與澎湖縣，其中澎湖縣馬公市馬公段的建物，是陳佩琪以價格1萬元而來繼承。

存款部份，柯氏夫婦共有2446萬9487元，相較於上次申報的1589萬3361元，多了857萬6126元，基金受益憑證308萬餘元，少了近50萬元；現金部分，共申報新台幣9萬7420元，其中包含新台幣、美金、歐元、日圓、澳幣。

在備註部分，則註明「去年市長選舉監察院募款帳戶已透支，選舉支出尚有部分未付清，陸續用自己信貸的帳戶支出使用，選舉補助款尚未入帳」，顯示柯為了拚去年九合一大選，透過信貸帳戶舉債2000萬元。

去年九合一大選，柯文哲共獲得58萬820票，以1票30元補助款換算，預計能獲得1742萬4600元的補助款，兩相折抵下來，仍有257萬5400元的負債。

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