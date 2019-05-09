台灣花卉年產值177億！ 蔡英文：將協助改善缺工等問題

總統蔡英文親自到內湖花市，與花農交流，聽取建議。（擷取自蔡英文 Tsai Ing-wen粉絲專頁）

2019-05-09 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕一談到花卉產業，多數人最先想到的國家可能是荷蘭，但其實台灣的花卉產業也是成果豐碩，年產值可是高達177億元！總統蔡英文先前到內湖花市與花農交流，承諾將會改善花卉產業經費不足、從業人口老化及缺工等問題，同時強調台灣人的花卉消費金額過低，提醒大家母親節快到了，多買花，多陪陪辛苦的媽媽。

蔡總統今（9日）早在Facebook粉絲專頁發文，表示自己前幾天特別到了台北市內湖花市，聽聽大家對於花卉產業的看法與建議。她提到，除了著名的荷蘭等等國家，台灣的花卉產業成果其實也頗為豐碩，年產值高達177億元，外銷的產值也超過60億元。

蔡總統說，現今台灣的花卉產業其實面臨和農業同樣的困境，也就是外銷經費不足、從業人口老化、缺工等等問題，這些問題她會建請相關部門給予花卉產業協助。但同時還有一個很重要的問題，就是台灣人的花卉消費金額過低，蔡總統希望特別向大眾宣告這件事，請大家多多買花，支持台灣的花卉產業。

蔡總統強調，其實對花卉產業最好的方式，不是只有母親節、情人節買花，而是最好天天都買花。除了能增進人際情感，花農也就比較不會在節慶時集中栽種，造成產量與價格的浮動，如此一來將更有利於花卉產業的發展。

蔡總統最後表示，母親節也快到了，除了要大家多多買花，也希望大家多陪陪辛苦的媽媽們，感謝媽媽們平常的辛勞。

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