罕見說重話！謝震武要求韓國瑜解釋清楚「這件事」

2019-05-09 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日在議會備詢時狀況連連，引起外界疑慮，政論節目主持人謝震武在8日節目中談到此議題時，談到4起韓國瑜在答詢時「答非所問」的狀況，而針對「全中運」提早離開事件，謝震武也罕見說重話，表示這些事情的輕重緩急，恐怕要拿捏一下，也認為這件事韓國瑜「真的要跟大家講一下」。

《年代新聞》在8日播出的「新聞面對面」統整了韓國瑜近日在議會上4起引發爭議的事件，包括上周五高雄市議員黃捷問「自經區」議題，結果韓國瑜跳針回「發大財」；以及近日議員李柏毅問青創基金問題時，韓國瑜頻頻傻笑稱「你繼續」；還有議員黃文益問春吶議題，韓國瑜不知答案，幕僚急遞小抄；最後是談全中運問題時，李柏毅問為何當日「快閃」離席，韓國瑜卻答非所問地回答「28位局處首長端午節都會去划龍舟」。

對此，謝震武表示自經區可能是韓國瑜未來要去克服、非常重要的政策問題，青創基金、春吶恐怕未來也要再努力。「但是全中運這件事，如果有看質詢，所有人都不懂為什麼」。謝震武罕見說重話表示，「這件事我覺得韓市長真的...他明明是高雄大家長，然後運動員都還沒到，然後上去致詞了一分鐘走人，我覺得恐怕真的要跟大家講一下」。

謝震武表示，韓國瑜當然一定是有重要行程，這個不用說，但是韓國瑜身為高雄市大家長，「這些事情的輕重緩急之間，恐怕要拿捏一下」。

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