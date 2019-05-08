韓國瑜遭批上任只會舉債 高市府：是借新債還舊債！

2019-05-08 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在PTT上發文指出，高雄市府於今年1月才借了266億元，2至3月又多借了2億，如今又欲於6月發行100億元的公債，上任至今高雄市民已經多背負了約400億元，不少網友看了都相當不滿。對此，高雄市政府今晚回應表示，網友所批評的「韓國瑜市長半年舉債近400億元」，後面應該要加上「韓國瑜市長半年也還債近400億元」這樣才對。

據高雄市政府8日晚間發布的新聞稿指出，韓國瑜上任之後借的這些錢，其實是為了還舊債，聲稱「借新債還舊債」只是高市府財政局例行性的簡單財務操作手法，「沒想到竟成為網民及媒體關注的焦點，高雄市政府財政局感謝大家對高雄市財政的關心，但卻不應是被扭曲及抹黑的。」

高市府解釋，截至今年4月底的「1年以上受限債務」約2416億元，為節省利息，「目前向銀行舉借的都是365天期的借款，也就是說，每一年都會有借款契約到期，需要重新詢價及訂定新的借款契約來還舊的借款，這種財務操作手段就叫『借新還舊』」。

高市府表示，因此網友及媒體若要議論高雄市政府詢價及發行公債近400億元的事情，「也請應報導高雄市也償還舊債近400億元，這樣才不會造成大眾的誤解。」高市府最後更酸：「如果依照網友及媒體的認知與報導，難道陳菊市長和許立明代理市長在107年一整年內就舉債3,258.10億元嗎？」

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