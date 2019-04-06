韓國瑜說上任「想做的都做不到」 粉專轟：花媽就是這樣撐過來

2019-04-06 17:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任百日接受媒體專訪時表示，自己一直講4個e，但「沒有一點我可以做的，我統統力量不夠，法令我也沒有辦法修改，預算錢也不夠」，坦言自己「很著急」。對此，臉書粉專「台灣佛克斯Taiwan Focus」狠嗆韓國瑜，「知道以前花媽怎麼撐過來，並且把高雄打造到現在這樣嗎？」

韓國瑜接受專訪時表示，當自己對高雄的施政問題「都還不太了解，很多地方還是在陌生的時候」，為什麼能當選是一個問題。韓國瑜自答，「既然高雄市民90萬人投給一個對市政不太了解的（市長），他投這個票，講白了，就是希望帶來一個希望，希望高雄有所不一樣」。

韓國瑜認為，自己上任百日來算是很認真，但坦承，除非立法委員的配合修法，否則自己一直講得4個e（國際機場，完整的捷運線、自由經濟貿易區、石化專區），「沒有一點我可以做的，我統統力量不夠，法令我也沒有辦法修改，預算錢也不夠」。

對此，「台灣佛克斯Taiwan Focus」直言，韓國瑜稱預算不夠，那他知道以前花媽（陳菊）怎麼撐過來，並且把高雄打造到現在這樣嗎？預算不夠這件事以前花媽老早就講過了，市政建設在合理的運用範圍做到收支平衡，以達到提升整體高雄市政財政和經濟發展的目標，「花媽這麼多年就是這樣撐過來的」。

「台灣佛克斯Taiwan Focus」更說，韓國瑜提到高雄需要有完整的路網，「高雄捷運怎麼來的？輕軌怎麼來的？花媽已經幫完成一大半了，然後國民黨嘴她負債，不然國民黨以為建設都是免錢的嗎？」。

網友也留言狂酸韓國瑜，「他講預算不夠我滿賭爛的，為什麼不先做好現行能做的，一定要好高騖遠」、「不然你以為當市長這麼簡單喔靠北」、「賣生牽拖厝邊，沒能力就承認，哭夭個屁！」、「他真的是唬爛界的百年難得一見的奇才！」、「沒半步當然什麼也做不了」。

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