不愛韓冰了！ 韓冰、小英、學姊選一位 王世堅竟選「她」

2019-05-08 21:49

〔即時新聞／綜合報導〕台北市議員王世堅一直以來都對高雄市長韓國瑜女兒韓冰讚譽有佳，每當在節目上或受採訪時提到韓冰，王世堅往往笑容滿面。不過近日他在網路節目上玩「選姝」遊戲時，在「韓冰」、「學姊」黃瀞瑩、總統蔡英文以及主持人璩美鳳4位候選人中，王世堅竟然首先將韓冰「淘汰」，讓主持人驚訝不已。

今日在YouTube播出的網路節目《別跟我談美得》中，主持人璩美鳳、顏冠得準備了印有學姊、韓冰、小英和璩美鳳照片的小卡，並一次拿出兩張卡片PK，要王世堅只能留下一人。不料在第一輪的「韓冰PK學姊」中，王世堅就將韓冰淘汰，選擇讓學姊留下，讓主持人相當驚訝。接著學姊也一路過關斬將，PK掉了蔡英文和主持人璩美鳳。

王世堅說，淘汰韓冰是因為她就像女兒一樣，「要保護她」；而蔡英文則是「要放在心裡尊重的」，至於璩美鳳，王世堅笑稱「雖然年輕，但是我的前輩，也是要放起來尊重」。最後就由「學姊」黃瀞瑩勝出。

至於為什麼要選擇「敵人的女兒」學姊，王世堅說，韓冰、小英、璩美鳳都非常好，這位（學姊）也不是不好，就像一個鄰家女孩，也像自己的小孩，只是「誤入歧途」替柯文哲工作。

王世堅稱讚，學姊才貌雙全、個性溫柔婉約，就是柯文哲身邊最好的人，剛好適合柯P，名字上也剛好就是「柯黃（皇）」配，剛剛好！對此，主持人顏冠得說，那如果柯找王世堅來個「柯王」配呢？王世堅立刻驚慌大喊「萬萬不行」！

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