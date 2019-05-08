林姿妙爆傻眼！秘書長答詢承認政見有「讀冊免錢」

2019-05-08 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨宜蘭縣長林姿妙選前提出「讀冊免錢，吃飯免錢」政見，她近日改口稱「我沒說過」，但卻在議會答詢時被縣府秘書長林茂盛出賣，林茂盛當場證實林姿妙確有說過這句話，網友對此噓爆林姿妙。

從宜蘭縣議會直播影片能見到，民進黨議員陳文昌當時正在質詢林姿妙，她連續4次用台語說「沒有」，堅持自己沒有說過「讀冊免錢」這句話，她認為書本費都要由使用者付費，但小朋友的營養午餐免費這件事情已經確定。

陳文昌指出，《自由時報》對林姿妙的政見報導寫得很清楚，「吃飯先免錢，讀書免錢再慢慢來找財源實現」，林姿妙對此辯駁：「我們先求有再求好」，陳文昌對此質問她身旁的秘書長林茂盛，「你有沒有代表縣長講過（這些話）」，林茂盛默默點頭，並說：「有。」

陳文昌此時對林姿妙說，「你看，他說有」，林姿妙與其他幕僚此時轉頭，彷彿不可置信般看了林茂盛一眼；網友們看到這個反應，均認為林姿妙當場被打臉，相繼留言指出「這個好好笑」、「唉！身為宜蘭人覺得可悲」、「南有南草包，北有草包二號！」、「請密切關注秘書長後續去處」。

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