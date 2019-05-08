免老人健保費？ 黃偉哲︰不會為連任去舉債

2019-05-08 16:37

〔記者蔡文居／台南報導〕市議員蔡旺詮今天進行市政總質詢，對於社會福利政策提出的建議，指台南是六都老人福利做得最少的城市，建議市府對65歲以上長者能免繳健保費，或酌予補貼。市長黃偉哲表示，他不會為了連任，而不顧後代子孫去舉債，市府一定會協助弱勢族群，讓他們感受到社會的溫馨。

蔡旺詮表示，六都老人福利台南可說是做最少的，過去他們為這城市打拚一輩子，到了65歲後，許多人沒有工作能力，還要負擔健保費，這並不合理，應由市府幫忙負擔，他也知道市府財政不是很寬裕，但希望在財政許可的情況下，能酌予補貼，至少對於不符合中低收入戶，但收入屬於近貧者，予以補助。

黃偉哲表示，全民健保費用每年都在升高，早就超過國防費用，所以在社會政策的探討下，只要是在市府財政能力許可範圍內，市府願意好好思考。不過，他強調，不會為了連任，而不顧後代子孫去舉債。

黃偉哲並以鄰長津貼為例，他說，台南市鄰長並不是沒有相對的福利，除了中央健保費補助之外，其他的部分還有包括春節慰助金、旅遊等。雖然有很多議員先進都希望台南市也能比照其他縣市發放津貼，「至少給1000元，等給了1000元後，隔兩年、賞味期很短，別人1500元，為何我們1000元，不久別人3000元，我們至少也要2000元。」

黃偉哲說，台南市的財政經費大多是來自於市民的稅款，市府的財政自給率只有40%左右，也就是說60%的錢，不是來自中央補助，就是要舉債，所以這必須謹慎。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/