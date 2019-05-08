初選落敗是否支持賴清德？蔡英文：一加一大於二

2019-05-08 15:22

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨總統初選廝殺激烈，尋求連任的蔡英文總統今天被問到，若初選不幸落敗，是否支持前行政院長賴清德？蔡英文回應，目前民進黨的氛圍與支持者的期待，都還是「一加一大於二」的團結局面。

蔡英文總統今天下午出席國際護師節活動，記者詢問，是否擔心初選競爭激烈，影響黨內團結？

蔡英文表示，現在支持者最期待的是「一加一大於二」的團結，坊間有許多不同的民調資料，但是有一個趨勢，是對於執政團隊績效的肯定，民調一直往上走，民進黨在過去2、3年是處於執政初期的艱困期，今年重新整隊，處理各項政務非常快速，今年是展現績效的一年。

針對賴清德被爆出公器私用，把台南市政府設立的台北辦公室當作競選辦公室使用。蔡英文表示，對於辦公室使用的事情她不清楚，應該請賴清德團隊解釋清楚。

蔡英文強調，做為總統她的責任是把國家的政務做好，把國家看守好，讓國家可以持續進步，用人方面不分黨派，執政團隊團結一致，將國內、外的挑戰一一化解，讓台灣社會與經濟各方面都能持續進步。

記者追問，若初選不幸落敗，是否支持賴清德？蔡英文重申，她相信現在黨內氛圍與支持者的期待，都還是「一加一大於二」、形成團結的局面。

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