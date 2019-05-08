萬安說溜嘴》還原現場 李彥秀：是在討論怎麼幫韓

2019-05-08 14:26

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨立委蔣萬安上午在立法院內政委員會會議停擺期間，跟同黨立委李彥秀閒聊時脫口說出「其實支持韓國瑜的都是比較沒理性的」，卻因忘了關上麥克風被轉播流出；李彥秀下午在電視節目「直播線上」還原現場表示，前一段大家還在討論怎麼協助韓國瑜市政攻防，大家都想幫韓，蔣萬安真的是無妄之災。

李彥秀指出，今天為了攻防公投法，國民黨立委佔領主席台約1小時，過程中聊到總統初選一事，幾個區域立委就分享在基層聽到的聲音，才會提到「七三、七成支持韓」，但大家只是擔心初選過程會有內耗，在節錄片段之前，大家還在討論誰有空支援韓國瑜的高雄市政、要怎麼協助韓，所以蔣萬安發生這件事大家都很驚訝，確實是無妄之災。

上午也在內政委員會現場的國民黨立委王育敏表示，上午國民黨立委為了杯葛議事佔領主席台，也是因為蔣萬安是中常委，才會討論起總統初選辦法，但過程很長，揭露的媒體是刻意斷章取義，還迅速上了字幕、PO到泛綠臉書，拿一句話大作文章，目的性很強、太惡質了，還有一群綠營的人冒充韓粉、騷擾蔣萬安，呼籲韓粉務必理性，讓1450露出馬腳。

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