飛官劉傳集41年前殉職 軍方：將協助入忠烈祠並建碑紀念

2019-05-08 13:09

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍觀測中隊副隊長劉傳集少校，41年前駕駛觀測機在苗栗南庄向天湖附近撞山，當場死亡，其親屬近日得知飛機仍在失事現場，與淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪前往招魂，劉妻當場崩潰跪下，動人故事引發社會關注。國防部常務次長徐衍璞被問到劉為何未進忠烈祠時，他表示要進忠烈祠必須是作戰時功成身死者，劉是因公殉職，將盡速請後備指揮部研議。對此，陸軍司令部今回應，將協助其入祀地方忠烈祠，並建立紀念碑。

陸軍司令部在新聞稿中指出，針對前航空第一大隊觀測連絡中隊副隊長劉傳集少校，在民國67年5月3日駕駛固定翼U-6A式機執行飛行任務，不幸殉職，表達哀慟不捨。

陸軍司令部提到，已向家屬表達慰問關懷之意，並於尊重家屬意願前提下，「全力協助辦理申請劉少校入祀地方忠烈祠相關事宜，並規劃於航空601旅龍城公園建立紀念碑」，以供家屬、後進兵緬懷憑弔，並慰英靈。

陸軍司令部也向包正豪及社會各界致謝，謝謝他對遺眷的協助與大眾的關切，未來將持續和劉的家屬聯繫，協助處理後續事宜。

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