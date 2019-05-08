聚眾嗆聲「小英下台」 反同團體：落實婚姻一男一女

2019-05-08 11:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕同性婚姻合法化問題爭議不斷，距離524大限越來越近，挺同、反同雙方動作不停，反同團體下一代幸福聯盟今召集民眾上街，呼籲政府落實公投結果「婚姻一男一女」，甚至直接對嗆聲總統蔡英文及挺同立委，要求下台。

幸福盟表示，立法委員不能違背公投結果，公投是這個國家人民最終也是最後的決定，765萬公投同意票已經作出了決定，就算是總統跟立委都不能更改人民的公投結果。

幸福盟說，有些立委公然違反民意，根本是社會的亂源，不只鼓吹同性婚姻，反對民法中所規範的婚姻是一男一女，更讓同性婚姻準用民法。一旦婚姻的定義被改變，國家的家庭教育、婚姻教育，社會文化將面臨根本的改變，孩童無可選擇地從小將開始學習同性婚姻。

幸福盟也說表示，政府的施政方向已經錯誤，蔡英文總統要負最大的責任，違反公投的立委必須下台，因此號召所有民眾高舉標語，並高喊「違反公投 立委下台」、「違反民意 小英下台」等語。

台灣全國媽媽護家護兒聯盟也在今天向總統提出陳情信，不滿同志教育被改為「性傾向教育」，換湯不換藥，違反公投民意；媽媽盟表示，希望政府能推動並監督教育部在國中、小不應實施性別認同、性傾向教等同志教育，要求政府宣告尊重公投、尊重民意。

幸福盟並點名違反公投民意立委名單，其中包括國民黨許毓仁，民進黨尤美女、段宜康、林靜儀，時代力量黃國昌、林昶佐等立委，都遭民眾大聲嗆聲，要求下台。

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