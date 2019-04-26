同性婚姻新草案曝光 藍綠17立委合推「同性結合」版

2019-04-26 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕同婚相關草案目前仍躺在立法院，但隨著5月24日同婚立法大限即將到來，目前已有縣市開放同性伴侶預約同婚登記。不過，有媒體報導，由「信望愛基金會」推動的新版同婚草案，目前已獲17名跨黨派立委連署成案。不同於使用「同性婚姻」或「同性家屬」來指稱同婚關係，信望愛版則是另外提出「同性結合」一詞。

根據《上報》報導，該草案由宏達電董事長王雪紅設立的「信望愛基金會」提出，名稱為《司法院釋字第七四八號解釋暨公投第十二案施行法》。草案以政院版為底，經修改部分條文，以整合幸福盟版草案而成。

據報導，草案的說明中指出，政院版的「同性婚姻」關係，違背公投結果，而幸福盟版的「同性家屬」關係，定義則過於模糊。因此該草案主張使用「同性結合」一詞，如此既無「婚姻」2字入法，也符合748號釋字「使同性二人成立永久結合關係」說法。

該草案指出，同性成立關係不同於《民法》的異性婚姻，所以不應視作「結婚登記」，而是「同性結合」登記。另外，同志登記後應以「伴侶」註記。年齡方面，雙方皆須年滿20歲，較政院版的18歲嚴格。

另外，該草案以「約定共同監護」制度取代收養，同性結合的二人可以共同監護其中一方的未成年子女，共同負擔父母權利及義務。此外，報導指出，為杜絕「非真實」的同性結合關係，該草案還設有「防偽條款」，以避免同志假結婚。

報導指出，該草案由民進黨立委林岱樺代提案，17名跨黨派立委連署成案，包括民進黨林岱樺、邱志偉、黃國書、蔡適應、陳歐珀、蘇治芬；國民黨沈智慧、黃昭順、林德福、鄭天財，孔文吉、廖國棟、呂玉玲、簡東明、徐志榮；親民黨周陳秀霞；以及無黨籍趙正宇。程序委員會將在下周二處理該草案。

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